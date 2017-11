L’armonia degli opposti

Un ottimo esempio di polarità è la respirazione, il cui ritmo perfetto ci permette di vivere. Essa è fatta di inspirazione ed espirazione, movimenti opposti ed incompatibili, che devono necessariamente alternarsi. Chi volesse solo inspirare, morirebbe. Eppure in altri campi, dove è meno visibile, è proprio quel che cerchiamo di fare: vorremmo solo essere felici, o solo prendere, senza dare; sottrarci all'inverno, per vivere solo di estati. La polarità domina le nostre vite, il mondo che abbiamo intorno. E' la nostra maniera di percepire la realtà a mostrarci sempre due aspetti: il caldo e il freddo, il sano e il malato. Non è possibile percepire un'unità: se non ci fosse la luce non distingueremmo il buio. Ma ogni polarità è inscindibile perché si tratta di due aspetti della stessa unica realtà, come nel caso della respirazione. Questo spiega alcuni paradossi. Per ottenere qualcosa in una direzione, talvolta bisogna puntare su quella opposta. Ad esempio, tirare il braccio il più indietro possibile, per fare un lancio il più lontano possibile; oppure, anziché invitare la persona depressa a "tirarsi su" e sorridere, accentuarne gli aspetti cupi. Spesso sono proprio le persone che cercano di controlla di più quelle che cedono maggiormente (ad esempio sul mangiare, o sulle emozioni): è come se l'irrigidirsi su un polo facesse irrompere quello rifiutato. La flessibilità consente di rispettare il ritmo naturale degli opposti che è sinonimo di armonia. C'è un'antica tecnica esoterica che consiste nel ribaltare ogni opinione, sostenendo l'opposto di quello che si pensa, per rinforzare entrambi i poli sinché emerge un terzo punto di vista, la visione globale. Dal dilemma di cui sono piene le vite nevrotiche, fatto di continui "o-o", alla possibilità di scegliere "e-e": dalla polarità nasce l'unità. Olga Chiaia Psicologa Psicoterapeuta