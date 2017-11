L’arte di tacere e di ascoltare

La nostra cultura è quella più satura di suoni e rumori nel tempo e nello spazio. Ivan Illich sostiene che il silenzio dovrebbe essere considerato un diritto comune, un "uso civico" che serve alla meditazione, al pensiero, all'apprendimento, per tacitare le passioni, la sofferenza che viene dall'ignoranza. In epoche lontane esistevano dei santuari silenziosi, immersi nella natura, dove chiunque poteva isolarsi per eliminare ogni tensione psichica. Del resto, come ha bisogno del riposo e del sonno per rigenerare le proprie energie vitali, l'uomo ha anche la necessità di momenti di solitudine per ritrovare uno stato di quiete interiore fatto di silenzio limpido e compatto. C'è chi rincorre spazi fisici di silenziosa tranquillità per ricostruire il proprio metabolismo spirituale, e chi invece non bada alla ressa e addirittura soffre nel trovare troppa quiete negli ambienti naturali, sollecitato com'è dalla macchina consumistica e dall'irrequietezza che è propria del nostro tempo. Siamo divoratori di spazio, abbiamo acquisito una mobilità ignota alle antiche generazioni, ci si muove dietro alle tendenze dettate dalla pubblicità, siamo condannati da tutte queste realtà oggettive, da un cambiamento culturale che allontana sempre più dal silenzio da cui si fugge per paura, come per la paura del vuoto. Lontano dagli strepiti dell'artificiale e del superfluo, c'è un'etica del silenzio che non sta nel non parlare, ma nel saper tacere quando è tempo di tacere, e nel saper parlare quand'è il suo tempo. Una virtù, questa, che però deve godere della libertà di parlare o di tacere, e sceglierne il tempo. Uno scrittore americano ricorda il consiglio di un indiano sioux: quando devi rispondere a una domanda importante, prima di parlare aspetta cinque minuti. Se rispondi subito le parole vengono dalla mente, se rispondi dopo aver aspettato vengono dal cuore. Il culto del silenzio nella preghiera, nella poesia, nella meditazione e nella letteratura, ha dato luogo a infinite interpretazioni, metafore, significati. Tra questi, in un mondo dove tutti vogliono esprimere opinioni e giudizi, l'arte di ascoltare, ovvero di stare in silenzio, è forse quello più difficile da mettere in pratica. Perché si tratta di un silenzio maturo che ascolta e riconosce, rispettando chi parla. Un radicale cambiamento in tal senso darà finalmente inizio ad un rinnovato rapporto col mondo e con gli altri, ma soprattutto con noi stessi. Maurizio Torretti