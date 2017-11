L’atteggiamento marziale

La parola che indica l'atteggiamento marziale è "Shisei", che possiamo tradurre come posizione, attitudine, posa. Shi (Sugata) esprime la forma, la figura, la taglia. Mentre Sei (Ikioi) esprime la forza, la vivacità, il vigore. E' evidente che la parola completa "Shisei" contiene e riunisce questi due significati. E' molto importante capire che Shisei non esprime solamente una attitudine esteriore. Non parliamo di una buona forma di un buon stile, ma anche di forza interiore visibile dall'esterno. Una manifestazione della vitalità. Tamura Nobuyoshi, maestro di Aikido, paragona questo aspetto a quello visibile in un bimbo: "La sua vivacità, i suoi occhi vivaci, i suoi movimenti ...". Per raggiungere l'atteggiamento giusto dobbiamo innanzitutto mettere ordine nel corpo. Il corpo nell'Aikido come in molte discipline del budo è come un vaso che contenente il Ki (energia!). Il consiglio di Tamura Nobuyoshi parte dalla distensione della colonna vertebrale e dal tenerla diritta. "Se avete l'idea di spingere il cielo con la testa, la colonna vertebrale si stende naturalmente. Non gonfiate il petto nella posizione dell'attenti. Le spalle rilassate cadono con morbidezza, l'ano chiuso, le reni non sono impennate, il Ki è confortevolmente posato nel seika tandem (il punto, ndr), il corpo disteso interamente calmo". Un maestro di sciabola, Miyamoto Musashi, parlando del shisei marziale, dice: "Il viso è calmo, non è rivolto verso l'alto nè verso il basso, nè di lato, gli occhi chiusi leggermente, senza movimento dei globi oculari, la fronte senza una ruga, le sopracciglia leggermente corrugate, il profilo del naso, diritto, senza troppo rientrare il mento in avanti, la nuca ugualmente diritta, le vertebre cervicali piene di forza. Sotto le spalle cadenti, il corpo è perfettamente rilassato, la colonna vertebrale è in posizione, i glutei rientrati, le ginocchia fino agli alluci, si appongono fortemente al suolo, le anche non sono attorcigliate, il ventre è fermamente arrotondato". In Aikido questo atteggiamento si chiama "Sankakutai". Si tratta di una posizione del tutto simile: soffice, equilibrata, per permette al corpo e alla mente di muoversi liberamente come un tetraedo regolare che girando, diventa conico. Liberamente estratto da "Aikido: Etichetta e Disciplina" di Tamura Nobuyoshi