L’automobile

Le proposte per rendere meno inquinante la vecchia utilitaria certo non mancano, anche se spesso i modelli proposti rimangono chiusi nei laboratori di ricerca o, se venduti, raggiungono prezzi stratosferici. Tra le ultime novità, General Motors ha presentato una vettura senza motore, sterzo e freni. 'GM-Hy-wire', questo il nome del modello che verrà lanciato a fine settembre al prossimo Motor Show di Parigi, combina la propulsione a idrogeno con la tecnologia 'by-wire', una soluzione che permette di controllare elettronicamente ogni meccanismo dell'autovettura, dalla frizione ai freni, dal cambio all'acceleratore, premendo semplicemente un tasto o attivando una manopola simile a un joystick. Per guidare basterà agire su due dispositivi: una tavola simile a uno skateboard (lunga circa 27 centimetri) permetterà di indirizzare l'automobile semplicemente facendo pressione con i piedi, mentre due manopole posizionate sul cruscotto consentiranno al guidatore di accelerare e decelerare, come su di un motorino. Ma se c'è chi ha pensato di dire basta ai gas di scarico togliendo marmitte e pistoni, in Italia, dal giugno scorso, è disponibile Eolo, "l'auto ad aria compressa ad inquinamento zero". La nuova utilitaria, alimentata da bombole di aria compressa, è capace di raggiungere i 110 chilometri l'ora. Il tutto a un costo di circa 11mila euro, salvo incentivi. Un'alternativa valida alla benzina è rappresentata dall'idrogeno. Sono già molte le case automobilistiche impegnate nello sviluppo di modelli alimentati da questo componente. Fiat ha realizzato la 'Elettra H2 fuel Cells', mentre Bmw ha presentato la 'BMW 750hL'. Grazie all'idrogeno, i veicoli emettono soltanto vapore acqueo, eliminando sia le sostanze nocive per l'aria, sia le emissioni di C02, un gas pesantemente responsabile del cosiddetto effetto serra. Dal Giappone, infine, è in arrivo una vera e propria rivoluzione. The Pod (il guscio) è la prima quattroruote della storia a possedere capacità emozionale. Nato dalla collaborazione fra Toyota e Sony, il veicolo sarà capace, analizzando le pulsazioni e la sudorazione del guidatore, di ridere, piangere e addirittura arrabbiarsi. Luca Bernardelli