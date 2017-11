L’avventura della poesia

La poesia comprende tutte le condizioni e gli stati d'animo dell'uomo, dalla preghiera alla bestemmia, dal romanticismo alla tragedia. E mentre la cultura occidentale registra la "commercializzazione dei sentimenti" sia a livello mediatico, che del tessuto sociale, la poesia perde lettori. Curioso come il successo baci romanzi di trecento pagine e non sfiori mai una raccolta di breve, fulminante saggezza poetica. Nelle società meno avanzate, invece, il poeta continua ad esercitare un ruolo importante legato alla sfera spirituale ed esistenziale dell'uomo. Questo piccolo libro vuole ricordare l'importanza della poesia per la salute e la sopravvivenza dell'uomo. Forse la poesia non salva la vita, ma amplia l'orizzonte del cuore, moltiplica i sentimenti e ci rende acrobati dell'anima.