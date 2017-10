L’Earth Day 2008 su Sky

Il 22 aprile è il giorno cui l?uomo fa pace con il pianeta: da più di 30 anni l?Earth Day è la giornata mondiale dedicata all?ambiente. Le ragioni per lottare contro un consumismo eccessivo che degrada e distrugge gli ecosistemi ci sono tutte: a causa dell?effetto serra e dell?innalzamento della temperatura globale, metà delle foreste sono andate perdute, le barriere coralline sono gravemente compromesse e molte delle zone aride stanno per trasformarsi in deserto. Per celebrare la 38a Giornata Mondiale della Terra, SKY dedica a questa giornata speciale una programmazione speciale: documentari, film e persino una conversazione davvero unica con Jovanotti, cantore del pacifismo e dell?ambientalismo. Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti della giornata del 22 aprile 2008 sui canali SKY. Serenata rap di un amico della natura Conversazione con Lorenzo Cherubini - Jovanotti SKY Cinema Mania mar 22, ore 20.40 Salviamo il pianeta Riflettori puntati su coloro che mettono a disposizione tempo ed energie per salvare il pianeta: dall?Office National des Forêts, che difende la foresta tropicale della Guiana, ai ricercatori di carburanti alternativi. Nat Geo Adventure mar 22, dalle ore 6.00 L?impatto umano Un?intera giornata dedicata all?ambiente, per conoscerlo meglio, riflettere sulla drammaticità delle sue condizioni - l?inquinamento atmosferico, la deforestazione, il riscaldamento globale e la produzione di rifiuti ? e suggerire soluzioni per il nostro futuro. National Geographic Channel mar 22, dalle ore 6.00 Il meglio della natura Le specie in estinzione come i bufali, l?invasione delle meduse, i segreti degli animali marini, i feroci leopardi dell?India: tante storie dedicate agli ultimi paradisi terrestri da salvaguardare. Nat Geo Wild mar 22, tutto il giorno Ecoavventure Tre grandi appuntamenti quelli di SKY Cinema: Una scomoda verità, duro grido di denuncia sullo stato del Pianeta voluto e interpretato dall?ex vicepresidente Usa Al Gore; Microcosmos - Il popolo dell?erba e Il popolo migratore, due magnifici filmati sul mondo che rischiamo di perdere. SKY Cinema Mania mar 22, dalle ore 19.35 Speciale news Anche gli approfondimenti e i notiziari daranno grande spazio alla giornata con ospiti in studio e speciali. SKY TG24 mar 22, tutto il giorno La bioarchitettura Tre puntate della serie Eco-Tech dedicate al problema dei rifiuti, allo studio dei combustibili alternativi e alle abitazioni ecologiche. Discovery Channel mar 22, dalle ore 18.00 Earth Music Un appuntamento speciale con Kevin Wall, organizzatore insieme ad Al Gore dell?evento Live Earth nel 2007, che svela la sua playlist preferita. VJ For a Day with Kevin Wall Nat Geo Music mar 22, ore 18.00 Sky.it - Earth Day