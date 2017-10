L’Eco-Cambiamento

La comunicazione è vita. Qualsiasi fenomeno biologico avviene per uno scambio di segnali tra due o più entità; questo vale per gli organismi viventi come per i sistemi sociali e per tutto ciò che è organizzato in una rete di relazione e quindi di informazione. Questo è alla base del convegno aperto al pubblico ?Una cultura comune per le reti informazionali - Linguaggi espressivi, Medicina e terapie informazionali?, organizzato nella giornata di mercoledì 18 febbraio, all?interno del quale si discuterà dello stretto rapporto tra uomo e natura e del fenomeno che sta investendo la società moderna e, di conseguenza, i mercati: il passaggio ad uno stile di vita e a politiche sempre più ?green?.

L'Eco-Cambiamento nella società ed il suo impatto sui mercati? con Marco Roveda Presidente LifeGate Monica Fabris Presidente GPF

Mercoledì 18 Febbraio Sala della Protomoteca del Campidoglio ? Roma 17.15 - 18.00 L?incontro si terrà all?interno del convegno nazionale ?Una cultura comune per le reti informazionali? 10.00 - 18.00

Il Convegno è a Impatto Zero®sull'ambiente ed è patrocinato dal Club di Budapest, Comune di Roma, WWF Italia, e Condividi

Programma 10.00 - 12.00 Olismo e terapie informazionali Ervin Laszlo (Presidente Club di Budapest) Pier Mario Biava (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Multimedica, Milano) Attilio Speciani (Medico Immunologo, Direttore Scientifico Eurosalus) Fabio Burigana (Presidente AMEC-Medicina e Complessità) Nitamo Montecucco (Presidente Club di Budapest Italia) Rossella de Focatiis (Ideatrice di Sapere. Il Sapore del Sapere)