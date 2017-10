L’Emilia da un milione di kW fotovoltaici

L'Emilia Romagna supera lo storico traguardo di un GW di fotovoltaico. È quanto emerge dai dati elaborati dal Gruppo Ubisol, azienda del riminese specializzata nel settore delle rinnovabili. L'8 settembre scorso, in tutto il territorio della regione, risultavano installati 25.252 impianti fotovoltaici, per una potenza di 1.004 megawatt.



Numeri che fanno dell'Emilia Romagna la terza regione italiana per potenza installata, subito dietro la Puglia, con 1.737 MW e la Lombardia con 1.030 MW, risultando terza anche per numero di impianti attivi dietro la Lombardia (39.899) e il Veneto (37.154). In pratica nel territorio romagnolo si produce il 10% dell'energia fotovoltaica di tutta la nazione.