H2Roma. L’energia dell’acqua

Il momento più rilevante in programma replica l'esperienza del 2007 in Piazza del Popolo, a Roma, dove ricercatori di CNR, ENEA e Università La Sapienza si riuniranno per confrontarsi direttamnete con il pubblico. La manifestazione, che si terrà il 6-7-8 novembre, è quest'anno alla sua settima edizione e si propone come momento di riflessione per diffondere una diversa cultura della produzione e utilizzo dell'energia. Particolare attenzione è data alle scuole e al mondo dell'università: per gli studenti sono stati pensati, infatti, percorsi ad hoc, con dimostrazioni da parte delle case automobilistiche che dispongono di modelli a idrogeno o incontri con i rappresentanti dell'Industria e della Ricerca Indipendente sulle tematiche della mobilità sostenibile. Le scuole che desiderano partecipare non devono fare altro che scaricare il modulo d'iscrizione direttamente dal sito dell'evento. E per dimostrare ulteriore attenzione verso l'ambiente, l'evento è a Impatto Zero®: le emissioni di CO2 prodotte durante la manifestazione saranno compensate con la creazione e la tutela di metri quadrati di foreste in crescita. Per info: www.h2roma.org