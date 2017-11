L’Energia Vitale liberata dal massaggio Tuina

Oggi la Medicina moderna, dopo più di tre millenni di evoluzione, ha confermato la validità di antiche teorie sui Meridiani e sull'Energia che acquistano sempre più una base solida di dati sperimentali. I capisaldi della Medicina Tradizionale Cinese relativi al Tuina sono antichissimi ed originali: 1. Curare e massaggiare l'intera persona, non solo i suoi disturbi o una parte del corpo particolare. Questo antichissimo precetto di massaggio come cura totale precedette di millenni le vedute mediche attuali. 2. Osservare e constatare direttamente sull'organismo il percorso dell'Energia Vitale: la stimolazione su alcune regioni corporee può estendersi ed amplificarsi, con importanti reazioni salutari, a tutto l'organismo. Il corpo umano "cinese" è raffigurato eretto, con le mani levate al cielo con i palmi in avanti, "l'Uomo sta sotto il cielo e sulla terra". Di conseguenza, nel corpo umano lo Yang proveniente dal cielo, come le radiazioni del sole, scende e percorre i Meridiani Yang, che decorrono dalle mani alzate alla testa, e dalla testa scendono ai piedi. Lo Yin proviene dal suolo, sale al cielo come il vapore, come la linfa nel tronco dell'albero, perciò percorre i Meridiani Yin, che vanno dai piedi al torace e dal torace alle mani levate al cielo. Per questa ragione, la zona cefalica, le mani e i piedi sono luoghi previlegiati. L'Energia vitale può essere modulata dalle manovre di Massaggio Tuina, che potenziano la facoltà dell'organismo di reagire ad ogni squilibrio e di mettere in moto una serie automatismi atti al benessere psicofisico.

Sonia Tarantola