Sport, running e trekking contro la depressione

Viviamo in una società dove ansia e depressione colpiscono moltissime persone. Oltre alle cure tradizionali, moltissime ricerche scientifiche, medici e psichiatri consigliano di fare attività fisica. Senso di costrizione al petto, battiti accelerati, difficoltà a fare qualunque cosa sono i principali sintomi dell'ansia; apatia, svogliatezza, tristezza perenne, invece quelli della depressione. Diverse ricerche suggeriscono che anche solo trenta minuti di attività aerobica per almeno tre volte a settimana già dopo un anno offrono un risultato sovrapponibile a quello di alcune psicoterapie nel trattamento della depressione. La più recente è un nuovo studio clinico, condotto dai ricercatori del Duke University Medical Center di Durhan, finanziato dal National Institute of Mental Health, che ha inteso confermare come il moderato ma continuativo esercizio fisico, combatta davvero la depressione, come già hanno evidenziato ricerche precedenti. Studi come questo sono ben motivati: occorre ricordare che un terzo delle persone colpite dal "male oscuro" non reagisce al trattamento farmacologico (che, comunque, comporta sempre effetti collaterali), ed è pertanto necessario individuare nuovi e alternativi approcci terapeutici. Praticare sport, in particolare l'attività aerobica, aumenta la temperatura corporea, stimolando il rilassamento muscolare e la diminuzione delle tensioni. Inoltre il movimento incrementa il rilascio delle endorfine, dopamina, serotonina e noradrenalina. Si tratta di ormoni e neurotrasmettitori del benessere che producono una sensazione conosciuta come "l'euforia del corridore", uno stato di entusiasmo senza un motivo particolare, che nasce dopo aver praticato un'attività fisica in modo continuativo. Ecco perché lo sport si rivela valido per aiutare nei momenti di depressione.

La corsa e la camminata

Il trekking