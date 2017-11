Mostra fotografica: L’estasi delle cose

Nella mostra l?oggetto industriale viene preso in considerazione da molti punti di vista, dalla produzione all?uso quotidiano, dalla sua funzione di merce a quella simbolica e affettiva?il risultato è un insieme di forme estremamente diversificate, materiali, progetti, concetti che le fotografie mettono in evidenza e portano lo spettatore a una riflessione sulla vita dell?uomo contemporaneo, che con il procedere e il maturare della civiltà industriatesi allontana sempre più dalla natura per affidarsi agli oggetti più vari, dai più semplici ai più sofisticati, dai più funzionali ai più ?inutili?, dei quali pare circondarsi totalmente. La mostra si divide in due parti: La mostra si divide in due parti: L?estasi delle cose. Nell?arte 100 opere fotografiche, dalle avanguardie ai giorni nostri, di artisti che hanno scelto l?oggetto prodotto industrialmente come tema del loro lavoro e poi l?hanno interpretato attraverso una varietà di linguaggi tra i più diversificati, dalla natura morta al surrealismo e ready made. Museo di Fotografia Contemporanea Villa Ghirlanda, via Frova 10. Cinisello Balsamo ? Mi Orari: giovedì 15.00-23.00; venerdì e sabato 15.00-19.00; domenica 10.00-19.00 Info: tel. 026605661-0266056630 www.museofotografiacontemporanea.org L?estasi delle cose. Nel quotidiano 450 fotografie di utilizzo industriale, pubblicitario, editoriale, divise in quindici aree tematiche che analizzano e raccontano gli oggetti nella vita quotidiana, dai trasporti, all?abbigliamento, dal cibo ai giochi dei bambini, dagli ambienti di lavoro al tempo libero, dalla comunicazione all?arredamento, dai materiali allo sport, al corpo, alla cosmesi, al decadimento degli oggetti. Altre sezioni mettono in evidenza concetti trasversali legati all?idea stessa di forma e design, alla stretta relazione di questa con la produzione e l?uso dell?immagine fotografica al rapporto quotidiano con le cose, con il loro funzionamento, il possesso, il commercio. Spazio Oberdan Viale Vittorio Veneto 2 - Milano Info: tel.0277406300 - 0277406302 www.provincia.milano.it/cultura Sonia Tarantola