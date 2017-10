L’ ibrido alla francese

In PSA non hanno mai nascosto in questi anni il proprio scetticismo di fronte all' ibrido , tanto più che Martin Folz, numero uno del gruppo, ha attaccato il sindaco Livingstone di Londra che si era "permesso" di fare entrare nella zona a pagamento di Londra le auto ibride di Toyota e Honda senza pagare la "congestion tax". Il ragionamento di Folz era difficilmente contestabile: le piccole Citroen emettono tra i 108 e i 109 g/km di CO2, un livello paragonabile ai 104 della Prius e inferiore ai 116 della Civic Ima Ibrida; di conseguenza sarebbe stato più opportuno che la tassa fosse in funzione degli effettivi livelli di inquinamento e non della tecnologia applicata. Peccato però non considerare gli altri inquinanti e il fatto che per brevi tratti l'auto ibrida si muova con il solo motore elettrico ad inquinamento o. Quest'ultimo punto consentirebbe, lavorando sulla ricerca e sviluppo, in particolare sulle batterie al litio (dimensioni più ridotte e più autonomia, vedi telefonino), di far viaggiare presto le auto ibride in città con la sola trazione elettrica con evidente vantaggio per l'aria che respiriamo. Il successo comunicazionale e commerciale però di Toyota è stato così grande che anche PSA ha deciso di presentare due veicoli dimostrativi a trazione ibrida: Peugeot 307 e Citroen C4 HDi Hybride. Il motore in questo caso non è affiancato da un propulsore a benzina ma, come ci si poteva aspettare dal più grande costruttore di motori a gasolio, da un diesel. I consumi medi delle due auto francesi sono di 3,4 litri di gasolio per 100 km e le emissioni di CO2 sono di 90 grammi al km. In sintesi: un 25-30% in meno rispetto ai modelli tradizionali in termini di consumi ed emissioni. A bordo delle auto insieme alla tecnologia ibrida è associato anche un filtro attivo antiparticolato (FAP) che consente di ridurre le emissioni di polveri sottili e un sistema Stop & Start (STT) che spegne il motore diesel automaticamente ad ogni arresto dell'auto per poi farlo riaccendere immediatamente alla prima accelerata. Ma quando arriveranno le due francesi ibride? Purtroppo non presto, tanto più che Folz è alla ricerca di alleati per ridurre i costi di produzione delle due automobili in modo da consentire un prezzo di non oltre 1500-2000 euro in più rispetto agli attuali modelli simili non ibridi. La data? Probabilmente il 2010. Come funziona l'auto ibrida francese. L'auto ibrida di PSA ha due motori, uno elettrico e uno a gasolio. Le batterie del motore elettrico si autoricaricano da sole nelle fasi di frenata e di decelerazione della vettura. L'auto si muove con il solo motore elettrico se la velocità non supera i 50Km/h. L'autonomia della trazione elettrica a zero emissioni è di circa 5 km. Il motore diesel si spegne ogni qualvolta l'auto si ferma, come in caso di semaforo rosso e code in città. Alessandro Marchetti Tricamo