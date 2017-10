L’illogica Utopia del Signor G

A quasi otto anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber esce una biografia che possiamo sostanzialmente ritenere definitiva. Certo ci sarà sempre spazio per ulteriori considerazioni e contestualizzazioni del personaggio, ma per quel che riguarda la disponibilità del materiale relativo a ciò che ha pubblicamente detto e fatto, sarà difficile aggiungere qualcosa. A raccogliere questa gran mole di materiale ci ha pensato Guido Harari con la collaborazione della Fondazione Giorgio Gaber e una serie di personaggi esterni che hanno fornito vecchie fotografie, ricordi e idee varie. Harari, fotografo e critico musicale, non è nuovo a operazioni del genere, basta infatti pensare a quel che ha realizzato a proposito di De André, Fernanda Pivano e Mia Martini per meritare il giusto credito e la fiducia necessaria a svolgere un'operazione del genere. La scelta editoriale è quella di raccontare Giorgio attraverso più di 400 fotografie, manoscritti, interviste, testi di canzoni, monologhi dei suoi spettacoli e documenti in molti casi inediti. Un ventaglio di informazioni che giunge preciso e traccia un ritratto del personaggio perfettamente aderente a quel che è stato e rimane nella memoria collettiva del suo pubblico. Gli scrigni della Fondazione vengono in molti casi aperti: riemergono affetti famigliari testimoniati da lettere e dediche, immagini giovanili che riportano a una società ancora incerta se credere al boom economico o al mantenimento dei vecchi adagi che invitano a non fidarsi mai troppo delle apparenze, alle diffidenze del padre nei confronti di una professione come il cantante, ai primissimi successi che lo vedono però con i piedi ben piantati per terra. Gaber è di quella generazione che crede nella fiducia guadagnata sul campo, che preferisce non montarsi la testa e proseguire poco per volta maturando esperienza e professionalità. Secondo sua stessa ammissione voleva fare fin da subito il cantante come scelta definitiva e non per il tempo di una meteora. Se si seguono le vicende artistiche di Gaber, e il libro ne permette un'ottima sintesi, si può notare il progressivo aumento dell'impegno sociale e della sua attenzione a non vincolarsi a riferimenti ideologici troppo rigidi, la sua fiducia nel libero pensiero e nell'autonomia di scelta come motore portante della cultura. «Se manca il pensiero» dirà Gaber «tutto si degrada inesorabilmente, addirittura in modo irreversibile». In questo libro c'è tutto, compresi quei sodalizi che l'hanno visto durante gli esordi lavorare con Maria Monti e Jannacci e poi con Luporini: momenti significativi e spesso divertenti sottolineati da rare interviste e materiale di prima mano. E poi ci sono le fotografie che da sole in molti casi sarebbero sufficienti a raccontare interi periodi della sua vita: l'eleganza, la modestia e le sue smorfie che hanno accompagnato un lungo periodo della nostra vita. Roberto Caselli