L’impegno per salvare i primati

A causa del prelievo di legname e dell'aumento di attività agricole e minerarie i primati vengono cacciati più facilmente poiché il loro ambiente, un tempo inaccessibile all'uomo, è ora attraversato da numerose strade. Inoltre divengono cibo per gli abitanti locali e fonte di reddito per commercianti senza scrupoli. Per ottenere un cucciolo di scimpanzé o gorilla da esportare, occorre spesso abbattere numerosi esemplari adulti. Molti finiscono in catene o in gabbia per attirare i turisti altri, ancora meno fortunati, sono utilizzati come cavie nella ricerca biomedica. Proprio perché i primati sono animali intelligenti, sociali e sensibili, da alcuni anni il Great Ape Project (progetto Grande Scimmia), con sede in Oregon (USA), promuove "l'uguaglianza oltre l'umanità": l'organizzazione si prefigge di ottenere per i primati il riconoscimento dei medesimi diritti morali e quindi la stessa protezione legale che viene garantita alla specie umana. In particolare si batte perché scimpanzé, gorilla e oranghi non siano più legalmente considerati oggetti, proprietà, bensì "persone", e perché valgano anche per loro i fondamentali diritti alla vita, alla libertà individuale e la proibizione della tortura. Ma soprattutto in questi anni sorgono sempre più numerosi centri di riabilitazione (come l'International Primate Protection League), protezione (il Chimfunshi Wildlife Orphanage) e studi scientifici (grazie a Jane Goodall) dei primati, per arginare il rischio di estinzione che incombe su molte specie e per diminuirne le sofferenze. Ben vengano: perché salvare i primati comporta anche la protezione delle foreste, un ecosistema cruciale per il pianeta. Silvana Olivo