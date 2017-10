L’impiego terapeutico del veleno d’api

Le proprietà curative del veleno d'api, di cui si narra beneficiarono anche Carlo Magno e Ivan il terribile, sono note da tempo e derivano in gran parte dall'osservazione empirica di come tra gli apicoltori l'incidenza di patologie reumatiche fosse ridotta rispetto al resto della popolazione. Tradizionalmente usata in particolare nell'Europa dell'Est per le malattie articolari, l'apitossina (nome generico del veleno d'api) deve il suo esordio scientifico al medico ungherese Beck, la cui passione per le api lo portò a formulare le prime ipotesi, avvalorate dalla ricerca scientifica americana negli anni a venire. Oggi sappiamo che la presenza di componenti come l'istamina, l'isolecitina, l'apamina, riesce ad esercitare un'azione antinfiammatoria utile in caso di artrosi, artrite reumatoide, sciatalgia, contribuendo a migliorare lo stato del paziente. Per beneficiare del veleno d'api l'apiterapia prevede l'applicazione diretta della puntura d'ape, prelevata con una pinza e collocata sulla parte da trattare, iniziando con una puntura il primo giorno e aumentando progressivamente nei giorni successivi. E' logico affermare che tale tecnica richiede la presenza di personale specializzato nonché una serie di esami allergici preliminari, onde evitare spiacevoli reazioni. Ben più semplice è l'applicazione topica di unguenti e pomate a base di veleno d'api, facilmente reperibili in commercio, a base di burro di karatè, a cui spesso si aggiungono olii essenziali in grado di potenziare gli effetti del veleno. Il continuo studio scientifico sul veleno d'api ha a tutt'oggi allargato il suo campo d'azione per la presenza di una frazione, chiamata cardiopep, che sembra avere un'attività antiaritmica e beta-adrenergica, di cui possono beneficiare quanti soffrono di insufficienza cardiaca e aritmia. In attesa di ulteriori ricerche da parte della comunità scientifica, la comune ape delle nostre campagne si conferma un prezioso insetto alleato da proteggere e tutelare. Anna Paioncini