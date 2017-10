Percorrere il sentiero

Per percorrere il sentiero, che porta alla cessazione della sofferenza e apre le porte della liberazione, è necessario mettere fine alla visione dualistica della realtà e di noi stessi. Dobbiamo cominciare a identificarci con la nostra natura fondamentale, la cui qualità innata è l'unione di beatitudine e vacuità. Ma come è possibile operare una tale alchimia? Quale metodo è in grado di risvegliare le nostre illimitate potenzialità interiori, mettendo a tacere la nostra assuefazione alle apparenze ordinarie? Il sentiero capace di operare una tale trasformazione è il tantra, l'insegnamento segreto, che consente al praticante (dopo essere stato iniziato ad una particolare divinità da un Maestro qualificato) di visualizzarsi come tale divinità, diventare la divinità stessa, identificandosi con la sua natura di purezza e di indistruttibilità, che altro non è che la purezza e l'indistruttibilità stessa del praticante. Con la visualizzazione si sollecita il risveglio di qualcosa che esiste già, in quanto la divinità non è una forza esterna a noi, bensì una rappresentazione di forze interiori, una raffigurazione dell'energia illuminata che da tempo senza inizio ci portiamo dentro senza saperlo. Per ottenere il permesso di visualizzarsi come una divinità è necessario aver ricevuto prima l'iniziazione da un Maestro qualificato, capace di far maturare la mente del discepolo e di renderla ricettiva agli insegnamenti della pratica. Durante l'iniziazione vengono eliminati tutti gli ostacoli alla realizzazione dell'illuminazione e la mente del discepolo, la sua saggezza e la sua compassione, oscurate temporaneamente dalle nuvole dell'ignoranza, vengono attivate dalle benedizioni del Guru, da qualcuno, cioè, che ha già pienamente sviluppato le proprie potenzialità illuminate. Roberta Polverini