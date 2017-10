L’indelebile tatuaggio del corpo, contrazioni e blocchi

Una gola contratta racchiude il dissenso negato, le spalle rialzate e tese portano in sé la paura, le gambe rigide esprimono il timore dell'autoaffermazione. Gli esercizi della terapia bioenergetica nascono proprio per sciogliere e liberare i blocchi muscolari che impediscono all'energia di fluire liberamente. Individuando le tensioni diffuse in zone più o meno vaste del corpo, la pratica bioenergetica favorisce l'evoluzione personale: dopo la prima fase di apprendimento di ciò che accade al corpo (ri-conoscimento) si sperimenteranno nuove modalità di risposta allo stress fisico e/o emotivo. Ognuno può sentire come modificare i propri schemi d'azione per evitare contrazioni e dispendi energetici inutili. Durante le sessioni passano molte informazioni utili, sia a livello propriocettivo (inizio a sentire cosa dice il corpo e non l'Io) sia a livello eterocettivo (attraverso l'altro sento cosa accade al mio corpo, come agisco e re-agisco in relazione). Nel contattare i blocchi muscolari, espressione di blocchi energetici, è facile lasciarsi guidare dalla coscienza corporea e non dalla coscienza dell'Io. È difficile, ma non impossibile, ascoltare e seguire la voce profonda del corpo se si cerca di provare nuove modalità di movimento e di respirazione. Nell'esperienza del nuovo possiamo lasciarci sorprendere dall'imprevisto e poco a poco riuscire a lasciar fluire il respiro e a esprimere le emozioni attraverso l'uso libero del suono e della voce (sospiro, lamento, sbadiglio, respiro rumoroso, risata, pianto e così via). Il rilasciamento muscolare e l'approfondimento della respirazione infondono una sensazione di piacere diffuso, ma a volte possono determinare reazioni fisiche del tutto normali come formicolio, nausea (alcalosi) e vibrazioni. Non spaventiamoci! Si tratta dell'ossigenazione cellulare a cui il corpo contratto non è abituato! Ognuno sa fin dove può arrivare, conosce i propri limiti fisici e conosce il confine tra lo sperimentare (fin dove è consentito per l'organismo) e il forzare (controllo cosciente). Seguite il vostro buon senso e lasciatevi coinvolgere fin dove volete, ricordando che le emozioni non sono qualcosa di estraneo di cui sbarazzarsi o di "cattivo" da giudicare.