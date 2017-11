L’insegnamento della Terra. La Fertilità

L'essere umano che ha fatto sua la Fertilità come caratteristica dell'elemento Terra, realizza la necessità della "collaborazione" per poter tradurre la fertilità nella sua esperienza. Popoli di tutto il mondo, dalla Scandinavia alla Nuova Zelanda, dal Nord America al Giappone, hanno sempre creduto nell'esistenza di un'unica madre-terra e di un unico padre-cielo che, insieme, sostengono e nutrono il mondo che attraverso di loro si manifesta. Collaborazione fra simili significa, infatti "avere una sola terra", una sola madre, quindi un unico suolo che ci accomuna, verso il quale va convogliato il lavoro di tutti (dal latino cum-labor) e per il quale va condiviso lo sforzo. La fertilità, comunque si manifesti, è sempre frutto di una cooperazione: l'uomo "più" la donna sono fertili poiché solo insieme, nella collaborazione, uomo e donna la possono realizzare. Ma l'insegnamento della Terra va assai oltre e, soprattutto ai nostri giorni, in cui l'intero pianeta vive un momento di grande pericolo, comprenderlo e realizzarlo è di essenziale importanza: collaborare con la Terra significa non depredarla, ma riconoscerla e ringraziarla. E' giusto utilizzare ciò che abbiamo intorno, chiederne la collaborazione, ma è più giusto farlo in accordo con chi ce lo concede. Collaborazione è anche scambio fra gli uomini. E non è solo una questione culturale: la collaborazione è vitale poiché, senza di essa, è sofferenza e solitudine. Collaborare significa non continuare a dire all'altro "hai sbagliato", ma mettere a frutto il proprio esempio personale, mettere a disposizione degli altri ciò che sento profondamente mio. La "non collaborazione" è un'antitesi alla vita. Anche se la Via è personale, tuttavia nessuno può realizzarsi da solo: collaborare, come insegna la Terra, vuol dire dividere i compiti e distribuire le funzioni, accettare di cantare ciascuno il suo pezzo di canzone. Questo è valido anche in senso negativo poiché, per criticare o porsi in antitesi con qualcosa o con qualcuno, è comunque necessario immergersi in una collaborazione, vale a dire "comprendere" ciò che non si approva e, quindi, si rifiuta. Quando riconosciamo, infine, ciò con cui stiamo collaborando, quando arriviamo a sentirlo in noi, allora ne comprendiamo l'energia, la manifestazione, e possiamo accettarlo per quello che è. Non esiste più differenza che divide. "Comprendere" allora, significa aver incontrato qualcosa attraverso la collaborazione. E' il secondo grado di realizzazione nella Via della Terra. Loredana Filippi

