L’insegnamento di Buddha

L'essere percorre un cammino interiore che inizia con il prendere coscienza di sé, della propria fondamentale condizione d'insoddisfazione e sofferenza e, al tempo stesso, della possibilità di ottenere una vera felicità duratura. Il primo insegnamento di Buddha si basa sulle Quattro Nobili Verità che enunciano i principi della sofferenza e della sua origine, della sua possibile cessazione e del metodo per ottenerla. Sulla base della consapevolezza che la condizione umana è dotata dell'intelligenza e della capacità necessarie allo sviluppo spirituale, ma al tempo stesso è caduca (impermanenza), il praticante cerca il Rifugio nel Buddha (l'insegnante), nel Dharma (la dottrina) e nel Sangha (la comunità dei praticanti). Il praticante osserva la disciplina del karma, la legge di causa ed effetto, enunciata da Buddha: questa spiega che, dal danneggiare gli altri con azioni negative si ottiene come effetto la sofferenza, mentre dalla virtù si ottiene la felicità. Il cammino spirituale continua con la ricerca dell'emancipazione totale dalla sofferenza, dall'esistenza ciclica o "samsara". Quest'ultimo termine non si riferisce ad un luogo fisico, ma all'universale mancanza di libertà, al condizionamento cui ogni vita è soggetta, al continuo ciclo di morte e rinascita. L'origine della sofferenza samsarica è nella mente degli individui, in particolare negli aspetti negativi, distorti con cui l'essere si relaziona a sé e alla realtà che lo circonda, compiendo azioni non virtuose che danneggiano gli altri e se stesso. Le emozioni negative ("afflizioni" o, in sanscrito, "klesa"), e le azioni non virtuose ("karma") sono originati sostanzialmente dalla mancata comprensione della realtà dei fenomeni, l'ignoranza di base, innata in ognuno di noi: da essa derivano la collera, l'orgoglio, l'attaccamento e ogni altra visione distorta della realtà. Il praticante riflette sulla situazione di condizionamento samsarico e genera l'aspirazione a liberarsene al più presto, comprendendo come in realtà ogni piacere e felicità siano comunque effimeri e, in definitiva, della stessa natura della sofferenza. L'aspirazione ad ottenere la liberazione (nirvana) dal samsara è il pensiero della Rinuncia, sulla base del quale si sviluppano i tre addestramenti di Moralità, Concentrazione e Saggezza. Centro Rabten Ghe.Pel.Ling