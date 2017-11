L’inventore della luce

New York, 1943. Un uomo, ormai anziano, vive al New Yorker Hotel. Riservato, schivo, solitario. Non parla con nessuno, se non con i colombi. Addirittura è innamorato di una di loro. Cinico, schivo, strano, non vuole che nessuno si addentri nella sua camera ed esige che ogni numero che ha a che fare con lui (dal numero della camera, al numero della fornitura di asciugamani) sia divisibile per tre. L'uomo in questione è Nikola Tesla, l'inventore della corrente alternata e della radio. Al suo nome e alla sua attività non sono sempre stati dati i giusti meriti. E'passato. Nell'ombra. Un giorno Louisa, giovane inserviente dell'albergo, varcando la porta della stanza a tutti interdetta si trova al cospetto di magneti, globi, fili di rame, fili colorati… e di fogli che racchiudono una biografia scritta a quattro mani con un certo Sam, al secolo Marc Twain. Si apre una porta per Louise e si dischiude un mondo, destinato a cambiare inesorabilmente le sorti della sua vita. Si dipanerà un'amicizia tenera e profonda e sullo sfondo, sarà interessante e appassionante lasciarsi ammaliare dalla storia della famiglia della ragazza, delle ambizioni di suo padre e del suo amico che si concentrano nel sogno di progettare "la macchina del tempo". Insomma, ci si perde (a volte davvero, purtroppo) tra scienza, progetti, biografia, pensieri e sogni in questo libro. Leggerlo è un modo originale per conoscere la vita di un uomo che ha sicuramente cambiato la vita di noi tutti. Ma è anche un'occasione per godersi una piacevole lettura e, vedrete, una bella, bellissima copertina.