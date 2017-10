L’iPhone si carica con il sole

Novothink presenta sul mercato "Surge", primo caricabatterie solare certificato per iPhone 3G e 3GS e iPod touch. Si tratta di un "case", o meglio di un porta iPhone che grazie ad un sottilissimo pannello fotovoltaico ricarica il proprio telefono e lettore musicale in qualsiasi situazione e in qualsiasi luogo utilizzando la luce solare. È inoltre in grado di generare più di 30 minuti di energia dopo che la batteria del telefono è scarica. Dal design ricercato, non intralcia il touchscreen del telefono in alcun modo e lascia liberi anche gli altoparlanti posti a fianco del lettore. Per ricaricarlo, nel caso ci fosse una giornata piovosa, è possibile sfruttare la connessione USB e caricare la batteria integrata agli ioni di Litio direttamente dal proprio notebook o PC. Disponibile in diversi colori, è possibile ordinarlo direttamente dal sito www.novothink.com e scegliere modello e colore al costo di 79,95 $ (circa 60 €), escluse le spese di spedizione. L'azienda mette inoltre a disposizione un'app che calcola quanta esposizione solare necessita il caricabatterie per mantenere il nostro iPhone o iPod touch perfettamente funzionante.