L’isola di Pitcairn

E' una minuscola isola sperduta nell'Oceano Pacifico, lontanissima da ogni rotta commerciale. Non ha un aeroporto e non ci sono spiagge, la sola via d'accesso è una piccola insenatura dove l'approdo dà la sensazione del naufragio. La sua storia ha inizio nel 1789 con l'ammutinamento del Bounty, il più celebre episodio marinaresco di tutti i tempi. Per questo, nessuna altra isola al mondo è forse più famosa. Oggi, la popolazione di Pitcairn è composta da una cinquantina di individui che parlano un pidgin anglo-tahitiano. Se si considera che il telefono è arrivato soltanto nel 1985, a o poco è cambiato rispetto a duecento anni fa. E' governata dall'Alto Commissariato di Aukland (NZ) ma c'è una giunta locale per discutere e risolvere tutte questioni inerenti la comunità. Adamstown è l'unico insediamento, una manciata di case di legno e lamiera. L'isola è verde e rigogliosa ma non ha sorgenti naturali, quando piove l'acqua viene raccolta in grandi serbatoi d'accumulo. L'approvvigionamento elettrico è assicurato da generatori che funzionano poche ore al giorno. Nella minuscola piazza del villaggio si svolgono tutte le attività sociali e ricreative della comunità. Sull'isola c'è un ufficio comunale, la scuola e lo spaccio dove sono banditi gli alcolici ma si acquistano o si ordinano generi alimentari di prima necessità che arrivano due o tre volte l'anno dalla Nuova Zelanda.. Nel lavoro, i ruoli differiscono da persona a persona, ma solo sulla base di una scelta personale o di particolari predisposizioni. Non c'è un orario da rispettare e accanto all'iniziativa privata - si costruiscono manufatti secondo la tecnica polinesiana e si stampano i ricercatissimi francobolli da vendere alle navi di passaggio - procede di pari passo il lavoro pubblico che viene adattato solo alle necessità di tutta la comunità e per il quale tutti gli adulti ricevono uno stipendio. L'assistenza sanitaria è garantita dalla presenza di un dispensario e di un'infermiera diplomata. Un medico arriva da Aukland ogni due anni per accertare le condizioni di salute degli isolani. A Pitcairn l'avvenimento più importante è il passaggio di qualche nave, una grande occasione per avere contatti col mondo esterno dopo tanti mesi di solitudine geografica. Poi, la vita sull'isola torna ad essere quella di sempre, estranea alle lancette dell'orologio, cadenzata dal moto perpetuo delle onde e dall'oscillare flessuoso delle palme. L'isolamento geografico, i valori comunitari e la sottomissione all'ordine naturale del loro mondo costituisce per gli isolani un modello di vita incompatibile con la civiltà moderna e le mode di consumo che questa presuppone. Maurizio Torretti