L’odore dell’India

Pasolini si reca in India come inviato de "Il Giorno" per l'occasione culturale dell'anniversario dei cento anni del poeta Tagore e scrive questo reportage. Il suo compagno di viaggio è Alberto Moravia, mentre compagna dei due per una porzione di tragitto è Elsa Morante. L'approccio nei confronti del luogo è da subito di tipo naturale. Pasolini è attratto dall'odore, il senso genuino, animale per antonomasia. Sin dalle prime pagine dell'opera l'autore-protagonista si getta tra la gente mosso dal desiderio di vedere, scoprire, toccare e respirare ciò che quella terra tanto lontana dalle sue concezioni può offrire. Abbandona l'hotel, prolungamento ideale del mondo occidentale, per mischiarsi alle persone del luogo, che gli appaiono sotto la veste di "esseri favolosi". Questo particolare aggettivo perché le persone del luogo sono connesse ad un immaginario di favola, in quanto esseri affascinanti provenienti da una tradizione mitica e lontana. Il termine "favolosi" si riferisce inoltre alla difficoltà di comprendere e di capire il luogo per un uomo con strutture mentali tipicamente occidentali. Pasolini si addentra con un movimento a cannocchiale nei luoghi. Questo tipo di percorso di avvicinamento porta dal fascino totalizzante dell'esordio ad una sorta di orrore per l'ignoto e per ciò che è diverso. L'orrore non si trasforma in paura ed in immobilismo. Diventa invece un pungolo perché il protagonista continui ad addentrarsi nei meandri di questo mondo così esotico, dai colori e dai profumi unici, alla ricerca di sensazioni sempre nuove e rinnovate. Quest'opera scalda la mente e il cuore del lettore offrendo non solo la descrizione di un mondo lontano, ma soprattutto la vitalità delle sensazioni che questo mondo riesce ad accendere in un individuo occidentale. Pasolini accompagna i suoi lettori in un universo nuovo e suggestivo, offrendo un immaginario filtrato dai suoi occhi, e ancor prima dal suo animo. Come si vedrà, un mondo non sempre incantato e affascinante, ma comunque in grado di muovere la curiosità del lettore di pari passo a quella del protagonista.