Meditazione orientale e meditazione occidentale a confronto

In Oriente, soprattutto (e parzialmente anche in Occidente) si tendeva, nel passato, a voler raggiungere la divinità. In Occidente, nell'epoca moderna, prioritario è conoscere se stessi, per rendersi più adatti al mondo e alla vita; a volte, per diventare migliori.

La meditazione orientale

La meditazione occidentale