L’originalità della salute millenaria

Lo shiatsu è un'arte per la salute di origine sino-giapponese, relativamente recente ma saldamente radicata nei principi della millenaria cultura orientale. Con agopuntura, moxibustione, medicina erboristica cinese, tecniche di respiro e di meditazione etc, esso è parte a pieno diritto della Medicina Orientale, cioè di un corpo di discipline e di pratiche sviluppato e codificato nei secoli, originale nei suoi principi e nel metodo Il pensiero medico orientale muove dal principio che gli esseri umani vivono "tra cielo e terra", partecipi del campo di forze che si origina e si mantiene grazie ai loro reciproci influssi, essi stessi manifestazione, nella loro struttura, del movimento della vita nell'universo. E' un pensiero guidato più dall'aspirazione ad accordarsi con questo movimento invisibile che regge la vita, che alla conoscenza di meccanismi. Esso si organizza intorno al concetto, e all'esperienza, di KI (in giapponese)/ QI (in cinese), termine tradotto in italiano con "energia vitale". Per questo motivo è improprio considerare lo shiatsu una forma di massaggio. Nel massaggio infatti la mano strofina, stringe, manipola muscoli, tessuti, strutture; nello shiatsu invece la mano esercita delle pressioni che hanno una durata, una profondità e sviluppa un ascolto empatico, soprattutto un'assenza di sforzo, di tensione muscolare e psichica. Solo a queste condizioni infatti, secondo lo shiatsu, è possibile percepire l'energia vitale. Non è nemmeno però, lo shiatsu, assimilabile alla pranoterapia; esso infatti agisce secondo un modello concettuale proprio, sperimentato come si è detto, da millenni: l'energia vitale, ki/qi fluisce nel corpo dell'essere umano e dell'essere vivente in generale, secondo una rete interconnessa di meridiani o vettori, non rilevabile sperimentalmente, di cui è però possibile sentire l'eco, la risonanza, se a ciò ci si predispone con una lunga pratica di ascolto ed esercizio. Secondo questa visione energetica, quei problemi di salute che noi siamo soliti chiamare con un nome specifico di disfunzioni (per esempio torcicollo, insonnia, cefalea) o di patologie vere e proprie (cioé trasformazioni organiche e strutturali), sono invece pensati e vissuti come manifestazioni visibili di una qualche alterazione, distorsione o fissazione nella circolazione dell'energia vitale. Poiché corpo e mente non sono separati, alterazioni nel flusso del ki possono esprimersi sul piano fisico come su quello psichico, emozionale o mentale. Di conseguenza l'azione dello shiatsu, propriamente parlando, non consiste nel curare una malattia, ma nel comprendere sul campo e cioè nel vivo della relazione, come procedere affinché il movimento della vita riprenda a fluire. Maria Silvia Parolin operatrice e insegnante shiatsu