L’Orto Botanico Universitario di Padova

In questi giardini dei semplici, per evitare errori e frodi, si raccoglievano varietà sicure e identificabili. Ben presto, grazie ai frequenti scambi commerciali della Repubblica di Venezia, l'orto si arricchì di specie provenienti da tutto il mondo. Coltivate in serra o all'aperto, oggi le piante presenti nell'orto botanico sono circa 6.000. Non mancano piante con caratteristiche particolari come le insettivore, le piante medicinali, le piante velenose, accanto a numerose varietà regionali, come quelle dei colli euganei o quelle endemiche del triveneto, in pericolo d'estinzione. E' stata anche possibile la ricostruzione di alcuni ambienti naturali. Sono presenti la macchia mediterranea, un giardino alpino con torbiera, numerose vasche in cui si coltivano piante acquatiche e una serra dove il microclima ricreato consente la fioritura di orchidee e di altre piante delle foreste tropicali. Non mancano, naturalmente, specie arboree pluricentenarie. Nella zona chiamata Hortus Sphaericus, in compagnia di una magnolia e di un ginko del Settecento, c'è la famosa palma di Göethe, qui dal lontano 1585: ha avuto il merito di ispirare allo studioso tedesco interessanti teorie evolutive. L'Orto botanico di Padova ha anche saputo attrezzarsi con un itinerario per non vedenti e ipovedenti. Il percorso si attiva con la bella stagione. Prevede, secondo il periodo, la presenza di piante essenziali come salvia, timo, rosmarino, basilico o di piante spinose o d'altro tipo, presentate con nomi e peculiarità da cartelli scritti anche Braille. Graziella Ceruti Sito di riferimento: Orto Botanico di Padova