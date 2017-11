Le conserve: avere l’orto in un barattolo

Risale al 1555 il primo ricettario di conserve. È il "traitè des confitures", scritto da Nostradamus, che, conosciuto come medico e astrologo, era anche un appassionato cuoco e frequentatore di laboratori di speziali. A lui dobbiamo l'invenzione di molte delle ricette ancora in uso, e tanti preziosi suggerimenti, come quello di utilizzare lo zucchero o il miele per conservare la frutta, o quello di preferire il mosto cotto se si vuole ottenere una confettura più rustica, per palati che amano i sapori decisi.

Quali conserve preparare?

Come conservarle