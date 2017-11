L’orto salvato

Ogni giardiniere conosce l'incredibile voracità delle chiocciole e soprattutto delle limacce (sono le lumache senza conchiglia), ma pochi sanno che, contro questi ospiti indesiderati dell'orto e del giardino, è molto efficace l'azione repellente data dalle foglie di senape gialla, cerfoglio, crescione e ortica. Azione analoga, ma meno efficace, esercitano l'aglio e il rafano. Anche l'estratto di begonia, ottenuto dalla macerazione dei fiori e delle foglie sminuzzate, sembra essere particolarmente efficace a questo scopo. Nei casi più gravi, quando per esempio, l'orto o il giardino confinano con un campo particolarmente infestato, si può ricorrere a un recinto in lamiera zincata i cui bordi affilati rappresentano una barriera invalicabile per questi voraci animaletti. Un altro sistema di protezione passiva è costituito da pacciamature con aghi o cortecce di pino, paglia d'orzo o felci. Il passaggio di chiocciole e limacce può essere ostacolato anche spolverando le aiuole con farina di alghe o di rocce, cenere, sabbia a grana fine o fuliggine, la cui azione corrosiva danneggia il loro organo locomotore. Particolarmente efficace a questo riguardo risulta essere la calce viva, ma le sue caratteristiche di causticità per chi la utilizza e di eccessivo apporto di calcio per il terreno, ne fanno un rimedio da utilizzare con molta attenzione e solo in caso di grave danno. All'occorrenza, le dosi non devono superare i 20 g per ogni metro quadrato, frazionati in due interventi effettuati con un intervallo di 30 minuti, preferibilmente al mattino presto o la sera verso il tramonto. Se volete invece prevenire l'arrivo delle lumache nel vostro orto, collocate qualche mucchietto di trucioli di legno qua e là. Durante l'autunno le lumache vi deporranno le uova che in inverno voi provvederete a distruggere bruciando i trucioli. Nel Nord Europa, si utilizzano anche trappole alla birra (piccoli contenitori interrati e riempiti di birra) o macerati (praticamente una vera e propria zuppa!) di lumache da distribuire sul terreno. Mimmo Tringale Direttore del mensile Aam Terra Nuova