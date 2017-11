L’una e le molte cucine dei popoli musulmani

In un crescendo di profumi inebrianti, è forse impossibile nominare una cucina "araba", perché subito ci viene in mente un'identità etnica, politicamente martoriata, un luogo comune ripetitivo e limitante. Si può parlare invece di una cucina "in nome di Hallah" e subito evochiamo un impero immenso: ancora non lasciamo l'India con la raffinatezza delle ricette mogul , ci trasferiamo a Granada dove gli splendidi giardini dell' Alhambra avranno accolto sublimi colazioni a base di budini all'arancia , voliamo a Istambul per gustare un eccellente pollo alla circassa, atterriamo a Trapani , il regno del cuscus con i pesci e ripartiamo per il Golfo dove la Persia ci attende in un tripudio speziato di umidi... Nella nostra epoca di follia tribale, etnica, confessionale, un antidoto efficace insieme all'Arte , ci viene dal palato: gli arabi sembrano averlo sempre saputo e in molti angoli del mondo da secoli la loro forte professione religiosa si è intessuta di un abile mescolanza con i sapori, gli odori, gli umori di ogni terra conquistata e poi perduta. Tutto ciò non basta purtroppo a lavare il sangue che inonda ogni giorno Oriente e Occidente, ma lasciamoci sedurre dalla dolcezza di un paradiso orientale dove "scorreranno fiumi di miele purissimo" , sempre nel segno di una pluralità intelligente, vigile, condivisa . La sensualità e la cedevolezza dei cibi del mondo arabo appartengono all'altra faccia dell'integralismo religioso che produce la guerra continua. Estasi gastronomica e kalashnikov convivono nella civiltà musulmana come a ribadire quanto gli estremi si cercano e si necessitano. L'universo del gusto della cucina araba appartiene al privato e il suo trionfo è nell'incontro intimo:tra gli ebbri amanti del Cantico, nelle mirabolanti avventure erotiche delle Mille e una Notte, in una cena privata tra amici in casa a Tangeri, sotto una tenda davanti a un tè bollente nel deserto o nell'ultima stanza dell'hamam a Parigi, quando è puro godimento assaggiare un pasticcino di mandorle intriso d'acqua di fior d'arancio... "L'Inviato di Dio (Muhammad)- Iddio lo benedica e gli dia eterna salute- amava molto le cose dolci e il miele". Il sapore dolce non può fare a meno di invadere la maggior parte delle pietanze arabe: morbidi bocconcini di agnello vengono intrisi nel miele e si accoppiano a roride prugne sormontate di mandorle, preziose melanzane farcite di pomodoro e cipolla dal nome peccaminoso -imam bayildi , il prete svenuto- sono rese soavi da una pioggia di zucchero e nella bstilla trionfale piatto al-andaluz, carni di piccione ammantate di zafferano, zucchero e cannella sono adagiate e ricoperte con sfoglie di pasta sottili come velo ancora una volta spolverate di zucchero... Alcuni nomi di piatti del mondo arabo fanno cadere in deliquio: kadin budu kofte, cosce di signora (deliziose polpettine tenere e croccanti, bianche e delicate come appunto si suppone...) oppure hunkar begendi delizia del sultano (carne, latte, cipolla, pomodoro), per non parlare delle sbÈat al-'arusa, dita della sposa (frittelle profumate di limone che al contatto con l'olio si gonfiano dolcemente...) e delle kaab al ghazal corna di gazzella ( graziosi dolcetti a mezzaluna di mandorle e fior d'arancio). Il paradiso di Hallah è il Giardino di Noci in cui scende l'Amato del Cantico (egoz è l'albero e il suo frutto) dove il gheriglio più saporito è, ca va san dir, Sulamit e tutto questo indicibile canto divino è contrappuntato da melagrane fiorite e spaccate, fichi che stillano dolcezza, latte che corre tra le anse dei corpi, che rende opulenti gli occhi dell'Amato, abbracci che trasudano zafferano e cannella, porte, divieti che nascondono frutti acerbi e maturi e la struggente bellezza dell'uomo che si fa melo, nella cui ombra la donna "ha gran voglia di rannicchiarsi"... È la notte, compagna dei sensi, che per quaranta giorni nell'anno annuncia il ritorno al cibo, in una quotidiana rottura della prescrizione, quando il corpo del musulmano, provato dal digiuno diurno può finalmente gioire del nutrimento e di quant'altro. Il Ramadan è gremito di cene notturne, dalle più semplici alle più ricche con un comune motivo: lasciarsi andare finalmente, tornare a qualcosa di vitale che è mancato per troppo tempo. Una parola per Italia e Islam: arabo non è solo orde indistinte che lambiscono i nostri confini e le nostre convinzioni sgretolanti ma è anche, ricordiamolo, la Sicilia occidentale con il cuscus allo zafferano e gli sfinci (frittelle golose) nonché la sicilianissima cassata e il torrone al miele . E sapete come hanno chiamato la pasta gli italiani vedendola la prima volta? aletria una parola araba che deriva dall'aramaico... Questa sera, qui a Milano, vogliamo guardare da una finestra-mondo in cui l'arte di vivere e quella ancora più sottile, di ricevere il piacere si sposano in una civiltà di cui troppo spesso dimentichiamo la straordinaria raffinatezza e pluralità.