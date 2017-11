L’uomo che corre

Romanziere, saggista, scrittore per bambini, ma soprattutto israeliano, questo è David Grossman. Di lui, in Europa, siamo abituati a leggere gli articoli di commento sulla situazione mediorientale, ospitati dai più prestigiosi quotidiani, e ad ascoltare le interviste nei momenti di massima crisi. Attivo nella ricostruzione di un tessuto civile che permetta la convivenza tra ebrei e palestinesi, questo sensibile intellettuale ha sempre al centro del suo narrare la patria e con essa la vita ferita di chi vi abita. Esattamente come i protagonisti dei cinque racconti de "L'uomo che corre", coinvolti in un conflitto interiore che non è meno grave di quello che si trovano a combattere all'esterno. Al travaglio del disertore, corrisponde il prezzo pagato dal soldato per mantenere la posizione, all'irrazionalità di adolescenti senza bussola, corrisponde il silenzio di moralisti che non sanno dare risposte ai loro figli. Ogni storia sembra ribaltarsi su di un'altra opposta e contraria, quasi a dimostrare che in una società incancrenita dalla guerra, non esiste reazione, decisione o strategia di vita che non sia lacerante e al contempo giusta e ingiusta.