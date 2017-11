La Belle Époque di Boldini in mostra a Roma

Sbuffi di seta, piume di struzzo, vitini di vespa, convivi mondani e tutta quell’effervescente gioia di vivere che valse ad un intero periodo storico la sognante denominazione di Belle Époque, cioè di età felice per antonomasia. Non è frequente né scontato, neppure ai vertici della storia della pittura, che un artista esprima quella stessa abilità sfoggiata da Giovanni Boldini nel catturare con tanta eloquente immediatezza il clima e il sentore di un tempo che non c’è più, ma che attraverso quelle tele continuiamo ad avvertire più palpabile e fascinoso che mai. La retrospettiva antologica appena inaugurata a Roma nell’Ala Brasini del Complesso del Vittoriano espone al pubblico sino al 16 luglio una silloge di circa 160 opere del noto maestro ferrarese, ripercorrendo le fasi salienti della sua florida carriera, dagli esordi macchiaioli sino alla consacrazione parigina.

Il ferrarese che trionfò a Parigi

Le femmes fatales e i ritratti dell'alta società