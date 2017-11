Crisi: la si combatte a piedi o in bicicletta

Investire nella sicurezza e nello sviluppo di strade a prova di pedoni e biciclette è il primo passo per sconfiggere la crisi economica e rilanciare i consumi. A giungere a questa conclusione è uno studio del dipartimento dei Trasporti di New York dal titolo "Measuring the street: new metrics for 21st century streets". Il rapporto mostra come nei quartieri dove recentemente sono state costruite piste ciclabili, il giro d'affari delle attività commerciali è aumentato di quasi il 50 per cento. Un risultato inevitabile per una città come New York dove è quasi impossibile trovare un posteggio per auto nei quartieri più alla moda e il traffico spesso smorza l'entusiasmo anche degli amanti più sfrenati dello shopping. Al contrario, dare la possibilità alle persone di legare la bicicletta vicino al negozio desiderato funge da stimolo per fare un giro senza perdere troppo tempo. Benjamin Franklin coniò il detto: "Ricorda che il tempo è denaro". Perché sprecarlo all'interno di quattro lamiere?