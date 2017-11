La grande madre, archetipo femminile e allegoria della Terra

Declinare in termini artistico-figurativi il tema istituzionale dell’imminente Expo Milano 2015, ovvero nutrire il pianeta, evoca per immediata associazione di idee l’icona millenaria della Terra come generosa fonte di sostentamento per ogni specie vivente. Non è dunque un caso che uno dei principali appuntamenti culturali della lunga kermesse milanese, prossimamente ospitato dal 26 agosto al 15 novembre a Palazzo Reale, ideato e prodotto dalla Fondazione Nicola Trussardi, rechi impresso già nel titolo la traccia inconfondibile dell’archetipo.