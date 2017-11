La Lexus Is diventa elettrica e in cartone stampato in 3D

Si chiama Lexus Is Origami ed è una replica a grandezza naturale della berlina di lusso giapponese. La particolarità è che è stata realizzata totalmente in cartone, tagliato con il laser e a partire da un modello in scala 1:1 in 3D. 1700 pezzi di cartone assemblati in circa tre mesi di lavoro e montati su una struttura in acciaio e alluminio. L'auto è in grado di muoversi perché dotata di un motore elettrico e di ruote (in cartone), perfettamente in grado di rotolare. Naturalmente non arriverà mai in produzione, ma la casa giapponese ha voluto realizzare questo modello per celebrare l'arte dell'origami, grazie alla collaborazione di cinque designer e modellisti provenienti dalla LaserCut Works, dalla Scales & Models e dalla Ds Smith, azienda specializzata nella produzione di imballaggi.