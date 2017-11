La marea bio non si arresta mai. 43,7 milioni gli ettari coltivati in tutto il mondo

Macina record dopo record il settore del biologico, dall'agricoltura al mercato dei prodotti. Come ogni anno l’Istituto di ricerca dell’agricoltura biologica (FiBL) e l’Ifoam, la Federazione internazionale dei movimenti per l’agricoltura biologica, presentano in questo periodo i dati globali più recenti sull’agricoltura biologica. I numeri sono raccolti nell’edizione 2016 dello studio The World of Organic Agriculture. Bisogna ricordare che nonostante la rapida crescita negli ultimi due decenni la produzione biologica rappresenta ancora solo l'1% dei terreni agricoli globali.

Il trend di crescita del bio registrato negli ultimi anni continua

Il valore del mercato globale del bio è 80 miliardi di dollari

L’Italia svetta in Europa: dati interessanti e vari