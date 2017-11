La Milano di Buzzati in una passeggiata

È un progetto del Teatro Pim Off di Milano in collaborazione con l'Associazione piedipagina dal titolo "Esperimento deserto" che vuole portare l'opera, la parola e la Milano di Buzzati al di fuori di luoghi teatrali convenzionali, con 'esperimenti' studiati per diversi spazi (da qui il titolo del progetto "Esperimento deserto"). Tre diversi appuntamenti, tre diverse forme espressive, una in particolare insolita per affrontare la letteratura e i suoi autori, ma ancor più viva e partecipata perché permette di attraversare e di vivere a pieno i luoghi che segnarono le opere e la vita stessa di Dino Buzzati. Una passeggiata tra le vie di Milano che Buzzati descrisse e che chi lo ha amato e letto ha vivi nella memoria.

La Milano di Buzzati

Mercoledì 10 febbraio ore 18.30, Libreria Verso, c.so di porta Ticinese 40: invito alla lettura di Dino Buzzati. Conferenza-Spettacolo. Un viaggio attraverso le opere e la vita di Dino Buzzati. Interpreti: Alessio Martinoli e Laura Bandelloni.

Venerdì 12 febbraio dalle ore 19.30: piccola passeggiata. La Milano di Dino Buzzati . Un itinerario a piedi nella Milano di Dino Buzzati, a cura dell’Associazione piedipagina. Appuntamento di fronte all’ingresso del Cimitero Monumentale per un percorso di sei tappe sino a Laboratorio Formentini (via Formentini 10): i testi e le memorie dei luoghi daranno vita a una narrazione insolita dell’universo letterario e biografico dell’autore. Seguirà rinfresco.

Sabato 13 febbraio ore 20.30, Teatro PimOff: Esperimento Deserto_anteprima terzo studio. Spettacolo Teatrale. Durata 50'. Interprete Alessio Martinoli.

Perché leggere Buzzati