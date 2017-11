La mostra di Mirò a Villa Manin

Si intitola "Joan Mirò a Villa Manin - Soli di notte" la nuova imponente mostra di Mirò a Passariano di Codroipo in Friuli Venezia Giulia. Un'esposizione sorprendente e insolita per molti motivi perché racconta gli anni della maturità dell'artista non solo attraverso i suoi dipinti, ma con l'ausilio di altri documenti. Un'occasione da non perdere per ammirare alcune opere mai esposte prima in Italia e per visitare la maestosa Villa Manin, gioiello dell'architettura veneta in Friuli.

L'ultimo Mirò

Villa Manin