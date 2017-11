La mucca che voleva attraversare lo Stretto di Messina

Si conclude con un lieto fine la storia di Teresa, che non ritornerà né nell'allevamento da cui è scappata né in un mattatoio, ma vivrà il resto dei suoi giorni al sicuro, tra i prati di una fattoria didattica in provincia di Messina. La mucca Teresa arriva il 29 luglio alla Casa di Accoglienza Ignazio Cannavò, gestita in contrada Gigli a Mili da padre Francesco. E' accompagnata da un funzionario del ministero della Salute, dal presidente dell'Ente nazionale protezione animali Carla Rocchi, da Cataldo Paradiso e Antonio Tringali, di Enpa Sicilia. Ad accudirla da oggi in poi saranno gli ex detenuti della cooperativa sociale che lavorano alla fattoria didattica. A maggio era scappata dal suo allevamento nel messinese e si era avventurata a nuoto nello Stretto di Messina. Era stata trovata in mezzo al mare mentre, con il muso a filo d'acqua, cercava affannosamente di raggiungere la sponda calabrese. Soccorsa, è stata riportata a riva - non senza difficoltà - e riaffidata al suo allevatore. Temporaneamente. Perché grazie a una vera e propria mobilitazione di cui è stata protagonista la rete, all'interessamento dell'Enpa e alla collaborazione delle istituzioni, è infine arrivato il via libera. Con un colpo di scena finale: Teresa è in "dolce attesa". "Esprimo profonda gratitudine a tutti coloro che hanno permesso di regalare un futuro a Teresa - commenta Carla Rocchi - e mi conforta sapere che potrà vivere insieme al suo piccolo al di fuori 'del braccio della morte'. Penso che tutti noi abbiamo qualcosa da imparare dal coraggio e dalla caparbietà di Teresa".