La musica delle primavere arabe in un documentario

Vengono da Libano, Egitto, Palestina, Giordania e Israele. Suonano hip hop, rock, elettronica e folk. Così lontani, così vicini durante le cosiddette “primavere arabe”, sono tutti consapevoli del messaggio politico che possono veicolare attraverso la musica. Artisti alternativi del mondo arabo hanno incontrato, tra il 2009 e il 2013, il regista tedesco di origine afgana Farid Eslam per raccontargli il lavoro, le paure e le speranze in un periodo di grandi turbolenze e instabilità per la regione mediorientale.