La nave della marina che usa l’acqua del mare come benzina

Dopo anni di esperimenti, i ricercatori del Naval Research Laboratory (NRL) della marina americana hanno annunciato ufficialmente di poter produrre il carburante necessario per le navi delal flotta direttamente dall'acqua del mare. Per farla molto semplice, il sistema testato prevede di estrarre l'anidride carbonica e l'idrogeno dall'acqua del mare. Successivamente i due gas vengono trasformarti in combustibile liquido grazie a dei catalizzatori metallici. Combustibile che può essere utilizzato normalmente dai motori delle navi. “Questa è la prima volta che una tecnologia di questo tipo si è dimostrata poter passare da semplice ricerca di laboratorio ad un livello commerciale”, ha detto Heather Willauer,ricercatore presso il NRL.