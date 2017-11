La passione di Google per il sole: verso il 100% a energia pulita

Google continua ad investire nelle energie rinnovabili, come fa da anni, e annuncia nuovi accordi per raddoppiare l’uso di energia elettrica da fonti rinnovabili, aggiungendo ulteriori 842 megawatt di capacità. Correndo veloce in direzione di riuscire ad alimentare tutto ciò che fa con l'energia pulita, Google ha stipulato contratti per l'acquisto di energia a lungo termine. “Si tratta di offerte a livello mondiale su 3 continenti, 6 offerte in totale, negli Stati Uniti e Cile e Svezia” ha spiegato Michael Terrell, che guida la politica energetica e strategia di mercato per l'infrastruttura globale di Google. Questa nuova barcata di energia potrà quindi essere utilizzata per alimentare, direttamente o indirettamente, i suoi voracissimi data center.

La strategia Google: 100% a energia pulita entro il 2025

Gli investimenti di Google in tutto il mondo