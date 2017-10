Aloe vera: coltivazione e caratteristiche della pianta

L'aloe vera è una pianta succulenta che cresce spontanea in climi secchi e aridi. Utilizzata in cosmetica, in medicina e come integratore alimentare, è conosciuta fin dall'antichità per le sue proprietà antinfiammatorie, antisettiche, depuranti. Veniva utilizzata già nell'antico Egitto per favorire il processo di mummificazione, mentre per gli indiani d'America è annoverata tra le piante sacre. Oggi si può trovare nei supermercati e in erboristeria nelle sue diverse varianti, in gel o crema.

La coltivazione dell'aloe vera