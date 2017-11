LifeGate iMag è appositamente progettato per iPad, per: - essere lo strumento di informazione della community LifeGate - offrire una nuova qualità di lettura e dinamiche di interazione più coinvolgenti, per un'esperienza sempre più totale e appagante - condividere le notizie con i tuoi contatti e sui maggiori social network - vivere in maniera consapevole in quel che fai ogni giorno: nel modo d'essere, di comportarsi, nell'amicizia, nel lavoro, nella vita di tutti i giorni, negli acquisti.

Per chi si riconosce in un messaggio di rispetto per l'uomo e per l'ambiente. Perché la sostenibilità diventi il nuovo stile di vita. A giorni, su App Store di Apple.