La scultura di Adolfo Wildt tra Milano e la Mitteleuropa

Un imprinting squisitamente milanese inscritto in un percorso artistico dal respiro autenticamente mitteleuropeo: tali le ragioni dell’interesse locale e al tempo stesso internazionale della mostra dedicata ad “Adolfo Wildt (1868-1931). L’ultimo simbolista”, ospite d’onore della Galleria d’Arte Moderna di Milano sino al 14 febbraio. 55 sculture in gesso, marmo e bronzo dalle quali affiora nitidamente la prossimità dell’autore alle suggestioni dell’espressionismo, della Secessione viennese e dell’Art Nouveau ma anche le altrettanto evidenti reminiscenze della tradizione italiana, soprattutto rinascimentale, nonché la predilezione per simbolismi elaborati e forme goticheggianti. Il percorso espositivo, ideato nell’ambito di una collaborazione scientifica col Museé d’Orsay e il Musée de l’Orangerie di Parigi, ci conduce attraverso spunti figurativi sacri e profani, in un gioco di rimandi ed atmosfere che, oltre ad evocare nella memoria del visitatore l’arte dei due più celebri scultori contemporanei e concorrenti di Wildt, quali Rodin e Medardo Rosso, prevedono anche –come spesso accade nelle mostre a lui dedicate– un esplicito raffronto con le opere di Fausto Melotti e Lucio Fontana, i suoi più rinomati allievi della Scuola del Marmo fondata dallo stesso Wildt nel 1922 e annessa l’anno seguente all’Accademia di Brera, suo luogo di formazione.