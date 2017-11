La ballata di Ned Kelly

Le condizioni di vita nell'Australia rurale della seconda metà dell'ottocento erano decisamente difficili e spesso l'unica maniera per ribellarsi alle iniquità sociali era di darsi alla macchia e diventare bushranger (fuorilegge). Ned Kelly, figlio di irlandesi, autore di memorabili rapine, è uno di questi. Considerato una vera e propria leggenda per le sue gesta e la generosità verso i poveri, Ned Kelly fu catturato dopo una lunga serie di avventure rocambolesche e impiccato a Melbourne nel 1860 a soli 26 anni. Prima di morire, il Robin Hood degli antipodi fece in tempo a dattare al compagno di cella una lunga lettera di cinquantasei pagine struggenti e amarissime, una fervida invettiva contro le ingiustizie sociali dell'epoca. Da questo documento prende le mosse l'epica e avventurosa biografia romanzata che il grande scrittore, vincitore del Booker Prize 2001, dedica a Ned Kelly, amatissimo eroe popolare, considerato uno dei padri fondatori dell'identità australiana.