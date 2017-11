La camminata

Ciò che cattura immediatamente l'attenzione di un osservatore che si trova ad assistere per la prima volta ad una forma di Tai Chi Chuan è certamente la lenta e pacata esecuzione dei movimenti. Il tipo di lavoro muscolare è radicalmente diverso da una camminata eseguita normalmente. In velocità sono principalmente i muscoli che slanciano il corpo in avanti e quelli che lo sostengono tra un passo e l'altro a dover superare l'attrazione gravitazionale per far muovere il corpo. Lo stesso movimento eseguito lentamente stimola tutte le fasce muscolari, dalle più grandi alle più piccole intersezioni tendinee, chiamate in causa attivamente con compiti di sostegno e movimento necessari alla locomozione. Tutti i muscoli interessati richiederanno maggior nutrimento e la circolazione sanguigna, anche la più periferica, verrà così stimolata ad un sano lavoro di reintegro energetico. Si avrà così un deciso aumento del tono e dell'elasticità muscolare insieme ad un rinvigorimento anche delle fasce più sottili. Va inoltre ricordato che i muscoli non svolgono solo funzioni locomotorie, ma spesso sono chiamati in causa per proteggere le parti interne del nostro corpo attutendo eventuali urti che possono essere causati da fonti esterne. Questa funzione protettiva risulta essere sempre più importante con l'avanzare dell'età quando si ha a che fare con un generale indebolimento osseo. Ecco quindi uno dei tanti motivi per cui il Tai Chi Chuan è consigliato a persone di ogni età ed, in campo medico, è suggerito per riacquistare scioltezza e tono muscolare in contesti riabilitativi. Dal punto di vista muscolare rimane quindi una pratica valida sia per persone che necessitano una morbida forma di recupero delle proprie capacita motorie che per le persone sportive che intendono migliorare il proprio stato di salute, forma fisica e mentale. Francesco Curci