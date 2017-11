La casa del futuro? In canapa e calce

Le case del futuro saranno sempre più costruite con materiali naturali, capaci di assorbire grandi quantità di CO2 e di rendere confortevoli e salubri gli spazi interni. Questa è l'idea presentata dall'architetto Aldo Cibic e dai suoi collaboratori al MADE Expo, in collaborazione con l'azienda Equilibrium. "Volevamo fare un progetto interessante dal punto di vista delle perfomance - spiega Tommaso Corà, uno dei collaboratori dello studio di Cibic che ha partecipato al progetto - in questo modo abbiamo dimostrato che è possibile raggiungere ottimi risultati utilizzando materiali completamente naturali e sostenibili". La fibra di canapa è un materiale dai mille usi e dalle proprietà sorprendenti: "È totalmente ecosostenbile. - racconta Corà - È la pianta che produce più velocemente la maggiore massa vegetale, ciò significa che consuma più CO2 di tutti gli altri vegetali per crescere". Naturale quindi la partnership con Equilibrium, azienda lombarda che opera nel settore dell'edilizia, unica in Italia a realizzare due prodotti composti da fibra di canapa e calce, utilizzati appunto per abitazioni ad alta efficienza e a basse emissioni.

Canapa e calce, un perfetto isolante naturale