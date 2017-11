La casa nascosta di John Coltrane

Nel 2002 Steve Fulgoni, proprietario di un negozio di musica, sassofonista per hobby e soprattutto grande estimatore di John Coltrane, si mette alla ricerca della casa dove il grande sassofonista statunitense aveva deciso di trasferirsi dal Queens, N.Y., dopo aver sposato la moglie Alice nel 1964. Steve era, infatti, a conoscenza del fatto che Coltrane aveva abitato in una zona a circa 50 chiometri da New York e che lì aveva composto anche il suo capolavoro A Love Supreme. Finalmente, nel 2004, Steve trova una casetta nascosta in una piccola foresta nella zona-sobborgo della Grande Mela chiamata Dix Hills. Un luogo dove non ci si aspetta di certo che un grande artista possa aver trovato l'ispirazione per grandi composizioni. Invece, quella modesta struttura negli anni sessanta era stata proprio la casa nascosta dalla città dove John Coltrane aveva trovato pace e serenità e dove leggenda (o realtà) vuole che, in quel fatidico autunno del 1964, si rinchiuse in una delle stanze per cinque giorni consecutivi, preso da un impeto di creatività. Quando ne uscì, alla moglie disse: "È la prima volta che sono riuscito a comporre tutta la musica che avevo dentro...è tutto pronto!". Tre mesi dopo, nello studio di Rudy Van Gelder ad Englewood Cliffs, New Jersey, incise A Love Supreme. E meno male che Steve Fulgoni quella casa l'ha trovata. Dopo aver scoperto che la volevano abbattere per costruirne delle nuove, Fulgoni è riuscito a convincere il comune del suo valore storico che, dal canto suo, ha interrotto ogni progetto e l'ha consegnata all'organizzazione Friends of the Coltrane Home, fondata dallo stesso Steve, il cui obiettivo ultimo sarebbe quello di trasformare la casa in un museo e in un centro educativo. L'anno scorso però il National Trust for Historic Preservation degli Stati Uniti ha inserito la casa fra gli 11 luoghi storici da rivalutare: i fondi per il restauro faticano ad arrivare, nonostante il valore di quella casa sia piuttosto forte. Come afferma Fulgoni, la casa è importante non solo perché le sue mura hanno ospitato un genio indiscusso della musica, ma anche perché lì venne scritto l'album simbolo del trionfo di Coltrane sulle droghe e sull'alcol: "Nel 1957, Coltrane si rinchiuse per qualche settimana nella casa di Filadelfia della madre per cercare di sconfiggere i problemi di droga e alcol che a quel tempo aveva. Coltrane aveva deciso che, se fosse stato in grado di ripulirsi, avrebbe dedicato il resto della sua vita a Dio e ad aiutare le altre persone. Ci riuscì, e il suo intento culminò in quella casa nel 1964!". Secondo Stephanie Meeks, presidente della National Trust, invece: "la natura modesta di quella casa rafforza l'idea che le cose migliori succedono tutte intorno a noi, in posti comuni e modesti, e non sotto i riflettori della grande mondanità".