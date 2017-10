La Citazione, mai senza parole

C'è la mattina in cui ti svegli e proprio non ti va bene niente e tutto e tutti ti sembrano inopportuni, c'è la giornata in cui vedi l'amore anche nel fondo del caffè, c'è il momento in cui solo l'amicizia sembra salvarti, c'è quella sera in cui l'abbraccio silenzioso di tua madre ti fa sentire un pulcino al sicuro, c'è la fase in cui la buona sorte sembra abbandonarti e ti senti letteralmente gettato in un film fantozziano. In tutte queste circostanze quello di cui abbiamo bisogno è solo la parola giusta: per questo è nata La Citazione. Un social network pieno di parole, quelle che arrivano al cuore, che dicono qualcosa, che proprio mancavano. Quelle che fanno sorridere, emozionare, che danno ispirazione e suggestione. Quelle che fanno venire voglia di leggere, conoscere, ascoltare, condividere, vivere intensamente. Chi segue LifeGate sui social network conosce già questo progetto: dal 2010 abbiamo proposto quotidianamente come aggiornamento di stato di LifeGate Radio su Facebook e Twitter una frase - scelta con cura, attenzione, amore - tratta da un libro, da un film, da una canzone, che la mattina potesse dare un tono, un colore o uno spunto di riflessione. Poi, per raccogliere tutto questo proteiforme materiale è nato il Tumblr, che è subito sembrato lo spazio piu adatto perché attraente, etereo, onirico come la poesia. Questa adesso è la prima casa di queste parole - si trovano anche su Twitter e su Pinterest - che da lunedì si collega ogni mattina alla pagina Facebook di LifeGate (quella con il logo su fondo bianco) e vi aspetta, morbida e accogliente. Ci raggiungete? Non è un viaggio lungo. E, come scriveva Emily Dickinson, "non esiste un vascello veloce come un libro per portarci in terre lontane": allora, se vi va, saliamo insieme e partiamo.